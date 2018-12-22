Zonguldak'ta Trafik Kazaları

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'nde Hüseyin Kanca idaresindeki 67 TB 614 plakalı kamyonun Doktorlar Sitesi mevkisinde freni boşaldı.
Birol Berberkaya hızlanan araçtan yola atlarken, kamyon istinat duvarına çarparak şarampole devrildi. Araç
içerisinde sıkışan sürücü Kanca, Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü ile araçtan atlayarak yaralanan Berberkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- Kamyon kazası
Ereğli- Alaplı
kara yolu huzurevi mevkisinde Eyüp
Mandıralı'nın kullandığı 78 BP 099 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ersin Silahlı idaresindeki 81 EP 875 plakalı kamyona çarptı.
Kazada yaralanan Mandıralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hurdaya dönen araç nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.