Zonguldak'ta trafik kazaları - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yeşiltepe- Kepez karayolu Göçmenler mevkisinde Turgut B'nin kullandığı 34 CYT 783 plakalı otomobil ile Murat S. idaresindeki 34 CVD 221 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Pınar S. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Ereğli- Alaplı kara yolunda kaza
Pınar G. idaresindeki 61 ES 378 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Alaplı'da "patpat" devrildi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.
Hacıhasan köyü top sahası mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan 5 çocuk, Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı çocukların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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