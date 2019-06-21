Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:03 Kaynak: AA
'ın Kozlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmenağzı mevkisindeki tünellerde seyreden Şaban Tekinbaş (54) idaresindeki 67 TK 372 plakalı otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Azime (57) ve Şule Tekinbaş yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralılardan Şule Tekinbaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bu arada diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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