Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmenağzı mevkisindeki tünellerde seyreden Şaban Tekinbaş (54) idaresindeki 67 TK 372 plakalı otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Azime (57) ve Şule Tekinbaş yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralılardan Şule Tekinbaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bu arada diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Kozlu, Zonguldak, Güncel
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