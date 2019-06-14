Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

5 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Okan Altunay (30) idaresindeki 67 YD 565 plakalı otomobil, Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlı Rampaları mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ile Selahattin Aksakal (51), Halime Köroğlu (46), Oktay Köseoğlu (32), Mürvet Altunay (53) ve Güler Aksakal'ı (49) bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Güler Aksakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selahattin Aksakal'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:13 Kaynak: AA
Aksakal, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, bedelli ücretini yüksek bulanlara seslendi: El insaf Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın! TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]