Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
54 dakika önce
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara
karayolunun 6. kilometresinde Şükrü Şeker (43) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD
ekipleri yönlendirildi.
Dereye inen AFAD ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Şeker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Şükrü Şeker'in cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:22 Kaynak: AA
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