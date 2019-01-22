Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

54 dakika önce

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara karayolunun 6. kilometresinde Şükrü Şeker (43) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.


Dereye inen AFAD ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Şeker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.


Ekiplerin çalışmasının ardından Şükrü Şeker'in cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:22 Kaynak: AA

Ankara, Zonguldak, Güncel
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