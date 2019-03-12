Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı köyü mevkisinde Mehmet Karakök (69) idaresindeki 67 ZL 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Karakök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karakök'ün cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:30 Kaynak: AA

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