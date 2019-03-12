Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı köyü mevkisinde Mehmet Karakök (69) idaresindeki 67 ZL 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Karakök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Karakök'ün cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı