Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
8 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:15 Kaynak: AA
'ın Çaycuma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Burak Y. idaresindeki 74 AK 571 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü kavşağında, manevra yapan Erdoğan Gedikli yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikli kurtarılamadı.
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