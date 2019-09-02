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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü

5 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara kara yolunun Devrek ilçesi bölümünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gökay Tiryaki'ye (37) kamyon çarptı.

Ağır yaralanan Tiryaki, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Zonguldak, Ankara, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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