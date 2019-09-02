Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara kara yolunun Devrek ilçesi bölümünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gökay Tiryaki'ye (37) kamyon çarptı.
Ağır yaralanan Tiryaki, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
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