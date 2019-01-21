Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

17 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek takla attı.

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde İstasyon Caddesi rampasında meydana geldi. C.D. idaresindeki 67 VA 623 plakalı araç çarşı rampa aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Olayı gören diğer araç sürücüleri, aracıyla takla atan sürücünün yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ile aracından çıkarılan sürücü C.D.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye kaldırılan C.D.'nin 254 promil alkollü olduğu iddia edilirken araçta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Çaycuma, Zonguldak, 3. Sayfa
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