Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
17 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek takla attı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde bir sürücü seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde İstasyon Caddesi rampasında meydana geldi. C.D. idaresindeki 67 VA 623 plakalı araç çarşı rampa aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Olayı gören diğer araç sürücüleri, aracıyla takla atan sürücünün yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ile aracından çıkarılan sürücü C.D.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Hastaneye kaldırılan C.D.'nin 254 promil alkollü olduğu iddia edilirken araçta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:42 Kaynak: İHA
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