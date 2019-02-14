Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa E. idaresindeki 67 FA 854 plakalı kamyonet ile Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaraladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

Çaycuma, Zonguldak, 3. Sayfa
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