Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa E. idaresindeki 67 FA 854 plakalı kamyonet ile Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaraladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Toyota Corolla'nın Fiyatı Açıklandı

Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi

Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası