Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Karaman Beldesi Çukurören Köyü mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi. G.D., idaresinde 67 ZZ 353 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Aracının dere yatağına uçmasıyla yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücünün 112 sağlık ve AFAD ekiplerini arayarak yaradım istedi. Olaya müdahale eden 112 ve AFAD ekipleri sıkışan araç içinde sıkışan sürücüyü araçtan yaralı olarak çıkardı. 112 Ambulansına alınan G. D. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. - ZONGULDAK
Zonguldak, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
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