Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Karaman
Beldesi Çukurören Köyü mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi. G.D., idaresinde 67 ZZ 353 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Aracının dere yatağına uçmasıyla yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücünün 112 sağlık ve AFAD
ekiplerini arayarak yaradım istedi. Olaya müdahale eden 112 ve AFAD ekipleri sıkışan araç içinde sıkışan sürücüyü araçtan yaralı olarak çıkardı. 112 Ambulansına alınan G. D. Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servisine kaldırıldı. - ZONGULDAK
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