Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
12 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:06 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınana bilgiye göre, Murat İ. yönetimindeki 67 SB 854 plakalı motosiklet, Bünyamin B. idaresindeki 67 VF 884 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet hastanesine kaldırılan Murat İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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