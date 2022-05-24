Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki hükümet binasına seyir halinde olan E.A. idaresindeki 67 ACE 532 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Sürücü E.A. Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK