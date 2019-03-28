Zonguldak'ta Trafik Kazası
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir araç, korkuluklar sayesinde nehre uçmaktan son anda kurtuldu.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde bir araç, korkuluklar sayesinde nehre uçmaktan son anda kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Cenk K. idaresindeki 67 ZC 588 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Filyos
Nehri üzerinde bulunan köprü korkuluklarına çarptı.
Kazada, köprü üzerinde bulunan oturma bankları ve köprü korkulukları parçalanırken, otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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