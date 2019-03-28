Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası

Zonguldak'ta Trafik Kazası

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir araç, korkuluklar sayesinde nehre uçmaktan son anda kurtuldu.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir araç, korkuluklar sayesinde nehre uçmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Cenk K. idaresindeki 67 ZC 588 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Filyos Nehri üzerinde bulunan köprü korkuluklarına çarptı.

Kazada, köprü üzerinde bulunan oturma bankları ve köprü korkulukları parçalanırken, otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:00 Kaynak: AA

Filyos, Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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