Zonguldak'ta Trafik Kazası: 2 Ölü
1 saat önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen Ankara-Zonguldak kara yolunda, Aykut K.'nin (30) kullandığı 67 LR 509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Aykut K. ile aynı araçta bulunan Tayfun K.'nin (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:57 Kaynak: AA
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