Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

59 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayıkçılar köyü mevkisinde İsmail A. yönetimindeki 67 DE 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücü ile araçta bulanan 2 kişi, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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