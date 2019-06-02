Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

6 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli- Ormanlı kara yolu Subaşı mevkisinde Ergin A. idaresindeki 67 LF 164 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Hayri İ'nin kullandığı 67 LE 405 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçta sıkışan sürücü Hayri İ. ise itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından otomobilin üst bölümü ve sürücü bölgesi kesilerek, kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçim Bilgin'den ilk gün itirafı: Ter dolu bir buluşma oldu Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor Türkiye şehitlerini uğurladı Volkan Demirel kararını verdi: Fenerbahçe'ye hizmetimi henüz tamamlamadım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:25:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]