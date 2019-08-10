Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Kozlu
Ilıksu mevkinde meydana geldi. İstanbul
istikametinden Zonguldak istikametine giden Ercan Özbudak idaresindeki 34 RK 1167 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan kayalıklara çıktı. Kazada araç içinde bulunan Erhan Özbudak (41), Şükriye Özbudak(45) ve Ekin Özbudak (11) hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araç
içinden çıkartılan yaralılar Bülent Ecevit Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa bir süre trafik kontrollü olarak verildi. - ZONGULDAK
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