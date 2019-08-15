Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
'ta kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Elmacı mevkiinde yaşandı. Kdz. Ereğli'den Zonguldak'a seyir halindeki E.A. idaresindeki 67 TD 194 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü E.A., araçta bulunan B.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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