Son Dakika Haberleri: - Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

- Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı.

- Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Elmacı mevkiinde yaşandı. Kdz. Ereğli'den Zonguldak'a seyir halindeki E.A. idaresindeki 67 TD 194 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü E.A., araçta bulunan B.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
(BD-OA-ÖK-Y)
Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:06:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]