Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ereğli- Alaplı kara yolunun Gülüç beldesi girişinde Güven Karatepe idaresindeki 67 DS 530 plakalı kamyonet, kavşakta dönüş yapan Hasan Sarı'nın yönetimindeki 67 UG 175 plakalı okul servisine daha sonra da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 M 8039 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada sürücü Sarı ile öğrenci servisinde bulunan Ayşe Doğan, Özlem Cebeci, Esra Dikmen ve Özkan Cebeci yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini Nikahlı Eşine Kızıp 2 Yaşındaki Kızını Rehin Aldı Apple'da İşler İyi Gitmiyor! Şirketin Değeri 75 Milyar Dolar Daha Eridi

Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:58:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]