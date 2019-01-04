Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4'ü Öğrenci 5 Yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ereğli- Alaplı
kara yolunun Gülüç
beldesi girişinde Güven Karatepe
idaresindeki 67 DS 530 plakalı kamyonet, kavşakta dönüş yapan Hasan Sarı
'nın yönetimindeki 67 UG 175 plakalı okul servisine daha sonra da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 M 8039 plakalı halk otobüsüne çarptı.
Kazada sürücü Sarı ile öğrenci servisinde bulunan Ayşe Doğan
, Özlem Cebeci, Esra Dikmen
ve Özkan Cebeci yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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