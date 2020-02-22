Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

7 saat önce

Zonguldak-Ankara Karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü duvara çarptı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Zonguldak- Ankara Karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü duvara çarptı. Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak Ankara karayolu üzeri Karaman mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine giden Gökhan K., idaresindeki 67 NE 867 plakalı araç sürücüsü yağmurunda etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkışarak yaralanırken araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yara aldı. Olay yerine AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Karaman, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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