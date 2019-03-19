Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Akyamaç köyü mevkisinde Muhammer Durmuş yönetimindeki 06 HE 608 plakalı otomobil, arızalandığı için yol kenarında duran Ahmet Taş idaresindeki 55 LN 492 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Durmuş (36) ve Taş(20) ile araçlardaki Serkan Güner (20), Ferat Atılgan (36) ve Aleyna Melisa Çetin (20) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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