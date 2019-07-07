Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:15 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli
yol ayrımı mevkisinde Serap D. idaresindeki 41 HG 715 plakalı otomobil ile seyir halinde iken kavşakta İsa C'nin kullandığı 67 LJ 341 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fırat
(12), Ece (20) ve Yaren D. (22) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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