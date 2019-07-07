Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde Serap D. idaresindeki 41 HG 715 plakalı otomobil ile seyir halinde iken kavşakta İsa C'nin kullandığı 67 LJ 341 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fırat (12), Ece (20) ve Yaren D. (22) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:15 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:20:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]