Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

05.06.2022 19:57
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli Plajlar mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli Plajlar mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaplı-Ereğli arasındaki OSB Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Alaplı istikametinden Ereğli istikametine giden Göktan G. idaresindeki 67 LN 932 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 55 GT 228 plakalı Yusuf D. idaresindeki hafif ticari kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan, sürücüler Gökhan G. ve Yusuf D. ile İ.T.G. (2) İrfan G. ve Hakan K. yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki İ.T.G. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

YORUMLAR
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Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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