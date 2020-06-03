Zonguldak'ta trafik kazasına karışan ambulansın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan ambulans sürücüsü tutuklandı.

Fatih Sitesi ışıklı kavşakta, dün ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan ambulans sürücüsü M.C.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.C.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Zekariya Duyar'ın cenazesi, güvenlik biriminde görev yaptığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından ilçeye bağlı Üçköy'de toprağa verildi.

İlçeye bağlı Fatih Sitesi ışıklı kavşakta, dün hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans ile Zekariya Duyar'ın kullandığı 67 ED 148 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Zekariya Duyar hayatını kaybetmiş, eşi Safiye Duyar ise yaralanmıştı.