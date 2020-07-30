Zonguldak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca-Alaplı sınırında S.D. idaresindeki 34 PU 5523 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala girdi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan çocukları S.D. ile N.D. yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.