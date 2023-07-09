Zonguldak'ta tren yolu raylarının zemini boşaldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta tren yolu raylarının zemini boşaldı, faciadan dönüldü

09.07.2023 20:10

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan sel sonrası tren yolu raylarının zemini boşalırken, tren seferleri durduruldu. Sağanak yağışlar nedeniyle Karabük-Zonguldak arasındaki demiryolları ulaşımı ikinci bir emre kadar durduruldu.

Zonduldak'ta tren yolu raylarının zemini boşaldı, faciadan dönüldü

Zonguldak- Karabük arasında yolcu ve yük tren seferleri durduruldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan sel sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait tren yolu raylarının zemini boşalırken, olayın fark edilmesiyle tren seferleri durduruldu.

Bölgede iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası Çaycuma- Saltukova arasında bulunan Akyamaç mevkisinde tren yolu raylarının altındaki toprak kaydı. Tren yolu menfez, sanat yapısı işlerinde çalışan inşaat mühendisi Enes Karagöz, yoldan geçerken rayların açıkta ve boşta olduğu fark etti. Karagöz, olayı 112 ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bildirdi.

Gördüğü manzara karşısında bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden Karagöz, "Havaalanına giderken menfezin patladığını fark ettim. Durarak 112 üzerinden AFAD Zonguldak Müdürlüğüne bilgi verdim. Ayrıca jandarmayı aradım. Havaalanı istikametine geçerek Saltukova tren istasyonundan kalkmakta olan trenin önüne çıkıp yolu kapattım. Şükür kimseye bir şey olmadan olası felaketin önüne geçebildim. Doğal afet bölgemizi olumsuz etkiledi, herkese geçmiş olsun" dedi.

Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı sağanak yağışlar nedeniyle demiryollarında yaşanan heyelan ve rayların zarar görmesi dolayısıyla Karabük-Zonguldak arasındaki demiryolları ulaşımı ikinci bir emre kadar durduruldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta tren yolu raylarının zemini boşaldı, faciadan dönüldü - Son Dakika


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