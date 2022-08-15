Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan genç kız, çarpmanın etkisiyle rayların yanındaki çalılık alana düştü. Makinistin treni durdurup durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından genç kıza olay yerinde müdahale edildi. Sedyeye alınan Sudem B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik polisleri kazayla ilgili tutanak tutarken makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı - Son Dakika

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