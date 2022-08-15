Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı - Son Dakika
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Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı

15.08.2022 14:46

Zonguldak'ta telefonla konuştuğu için kornayı duymayan genç kıza tren çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde yaşandı. Zonguldak- Karabük hattında seyreden yolcu treni, tren raylarında ilerleyen 17 yaşındaki Sudem B.'ye korna çaldı. Makinistin yavaşlatma çabasına rağmen tren telefonla konuşurken durumu fark edemeyen genç kıza çarptı.

TRENİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan genç kız, çarpmanın etkisiyle rayların yanındaki çalılık alana düştü. Makinistin treni durdurup durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından genç kıza olay yerinde müdahale edildi. Sedyeye alınan Sudem B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik polisleri kazayla ilgili tutanak tutarken makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı
Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı
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Demir yolunda yürüyen Sudem'e tren çarptı Demir yolunda yürüyen Sudem'e tren çarptı Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı - Son Dakika
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