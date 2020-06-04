Zonguldak'ta tünelde ters yönde ilerleyen otomobil kazaya neden oldu - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Kazada sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Neriman B. (66) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozlu-Ereğli istikameti Değirmenağzı ikinci tünelde, ters yönde seyir halindeki Hasan B'nin (77) kullandığı CT 12 FWZ Romanya plakalı otomobil ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak idaresindeki 67 DB 145 plakalı otomobil çarpıştı.

Zonguldak 'ta ters yönde ilerleyen yabancı plakalı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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