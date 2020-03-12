Zonguldak'ta "Tuza Dikkat Haftası" bilgilendirme standı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'Tuza Dikkat Haftası' bilgilendirme standı - Son Dakika

Zonguldak'ta "Tuza Dikkat Haftası" bilgilendirme standı

6 saat önce

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 9-15 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsamında Merkez Acılık Caddesi Belediye Bulvarı pazar yeri girişine stant kurularak halka tuz tüketimi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak'ta

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 9-15 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsamında Merkez Acılık Caddesi Belediye Bulvarı pazar yeri girişine stant kurularak halka tuz tüketimi konusunda bilgilendirme yapıldı.


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde görevli Dr. Ayşe Türk ve Diyetisyen Miyase Koru tarafından vatandaşlara tuz tüketimine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme yapıldı.


Vücudun günlük beslenmede yer alan peynir, zeytin, tursu, salca, kuruyemişler vb. besinler ile yeterince tuz alındığına vurgu yapılarak sofraya mümkün olduğunca tuzluk konulmaması gerektiği; tuz tüketiminde aşırıya kaçıldığında fazla tuzun kan basıncını artırarak inme ve kalp hastalıklarına sebep olduğu belirtildi.


Bu hastalıkların dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık sebeplerinin başında geldiği; Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre, aşırı tuz tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına neden olduğu da belirtildi.


Standa gelenlere günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının kişi başı 5 gramı aşmaması (bir tepeleme cay kaşığı) ve tüketilen tuzun iyotlu tuz olmasına dikkat edilmesi gerektiği vatandaşlara geniş kapsamlı olarak anlatıldı. - ZONGULDAK

İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:52 Balıkesir'i sineksiz bir yaz bekliyor
20:52 Zeytinburnu'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
20:51 SPOR Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları
20:50 AKUT'tan mağaradan keçi kurtarma operasyonu
20:46 GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta "Tuza Dikkat Haftası" bilgilendirme standı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]