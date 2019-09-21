Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta TYÇP'den 149 kişi alınacak
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Zonguldak'ta TYÇP'den 149 kişi alınacak

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 149 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Zonguldak'ta TYÇP'den 149 kişi alınacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 149 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İŞKUR ve Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler ve özel güvenlik alanlarında çalıştırılmak üzere 149 işçi alımına yönelik programın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program kapsamında çalıştırılmak üzere asgari ücretle 100 temizlik görevlisi ve 49 güvenlik görevlisi olmak üzere 149 kişi alınacaktır. Program 14 Ekim'de başlayıp 30 Haziran'da bitecektir. Sosyal güvenlik primleri ödenecektir. Başvurular 23 Eylül tarihinde başlayıp 27 Eylül'de mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve internet üzerinden yapılabilecektir."

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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