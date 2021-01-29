ZONGULDAK - Uçamayan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde uçamayan şahin, tedavi için korumaya alındı.

İlçeye bağlı Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi'nde uçamayan şahin gören bir kişi, mahalle sakinlerinden Salim Aslan'dan yardım istedi.

Şahini teslim alan Aslan, evinin yan tarafında bulunan alana kafes yaparak şahinle ilgilenmeye başladı.

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildiren Aslan, şahini tedavisinin yapılarak yeniden doğaya salınması için yetkililere teslim etti.

Salim Aslan, gazetecilere, bir mahalle sakininin şahini bulduğunu ve kendisinden yardım istediğini söyledi.

Şahini teslim aldığını ve yaptığı kafeste hayvanla ilgilenmeye başladığını anlatan Aslan, "Yetkililere ulaştık. Hayvan uçamıyor ama neden uçamadığını da bilemiyoruz. Kanadı mı kırık, aç mıydı? Biz karnını doyurduk. Bu kuşlar, değerli kuşlar." diye konuştu.