Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan otomobil denize devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Zonguldak'ta otomobilin yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak denize devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cafer Aygün'ün kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kapuz mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak denize devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine AFAD, sahil güvenlik ve dalgıç polisler sevk edildi.

Aracın denize düştüğü bölgede Cafer Aygün'ün cansız bedenine ulaşan ekipler, otomobilde bulunduğu belirtilen diğer kişiye ulaşmak için çalışma başlattı.

Kazayı haber alarak gelen Aygün'ün yakınları, üzüntü yaşadı.

Aygün'ün cesedi, incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilde bulunduğu belirtilen diğer kişiye ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve kayıp ihbarı yapılmadığı için sonlandırıldı.