Zonguldak'ta üniversite öğrencisinin bağışlanan organları naklin yapılacağı kentlere gönderildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta üniversite öğrencisinin bağışlanan organları naklin yapılacağı kentlere gönderildi

04.06.2022 01:28
Zonguldak'ta üniversite öğrencisinin bağışlanan organları naklin yapılacağı kentlere gönderildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy'un bağışlanan organları nakil operasyonlarının yapılacağı kentlere gönderildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy'un bağışlanan organları nakil operasyonlarının yapılacağı kentlere gönderildi.

Ulusoy'un karaciğerinin Antalya, böbreklerinin Ankara ve Samsun, kalbinin ise Ankara'da uygun hastalara nakledileceği bildirildi.

Organları bağışlanan üniversite öğrencisinin ağabeyi Barış Ulusoy (20), gazetecilere, kardeşinin üniversite birinci sınıf öğrencisi olduğunu ve optisyenlik bölümünde öğrenim gördüğünü söyledi.

Kardeşinin final sınavlarının bitmesi dolayısıyla arkadaşlarıyla denize gittiğini anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Akıntıya kapıldı. 2 Haziran Perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Artık geri dönüşü yok. Biz de organlarını onun vasiyeti olmak üzere bağışladık. Bari başka insanlar sevinsin. Onlar yaşasın. Ölmeden önce laf arasında şakalaşırken de olsa 'Ölürsem sağlam organlarımı bağışlayın.' diyordu. Okulda da buna yönelik çalışmalar oldu. Kağıt imzaladık. Ben imzaladım, o imzaladı. Organlarının gittiği kişilerle de biz iletişim haline geçeriz. Kardeşimin bir parçasını taşıyorlar sonuçta. Kardeşim de onlardan artık. Acımızı tamamen bitirmese de dindirir en azından. Bizi biraz sevindirir."

Değirmenağzı Plajı'nda 25 Mayıs'ta arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Özhan Ulusoy bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Ulusoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

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