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Zonguldak'ta uyum haftası

2 saat önce

Zonguldak'ta, 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula uyum süreci başladı.

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Zonguldak'ta, 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula uyum süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının geçiş dönemlerinde bulunan öğrencilerin, okula kaynaştırılmasını sağlamak amacıyla başlattığı uyum süreci kapsamında, okula başlayan 5. sınıf öğrencilerinin heyecanlı oldukları görüldü.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Hakan Acar, yaptığı açıklamada, tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

"Yeni eğitim-öğretim dönemine öğrencilerimiz ve velilerimizin huzurunda başladık." diyen Acar, "Bakanlığımızın emirleri gereği uyum süreci 5. sınıflarda başladı. Eylül ayının 9'unda da normal eğitim ve öğretim dönemine başlayacağız. Okul idaremiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin destekleriyle 2023 hedeflerine hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu tasarım beceri atölyelerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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