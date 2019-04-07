Zonguldak'ta Uyuşturucu 1 Ticaretine Tutuklama
1 saat önce
Zonguldak'ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Zonguldak
'ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 130 adet uyuşturucu ve sentetik madde ele geçirilirken, O.G ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G. serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen V.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:24 Kaynak: İHA
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar!
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti