Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Uyuşturucu 1 Ticaretine Tutuklama

Zonguldak'ta Uyuşturucu 1 Ticaretine Tutuklama

1 saat önce

Zonguldak'ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu 1 Ticaretine Tutuklama, System.String[]
Zonguldak'ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 130 adet uyuşturucu ve sentetik madde ele geçirilirken, O.G ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G. serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen V.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:24 Kaynak: İHA

Polis, Zonguldak, 3. Sayfa
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