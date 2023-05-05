Uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise kaptıran yabancı uyruklu üniversite öğrencisine çete üyelerinden korkunç işkence! - Son Dakika
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Uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise kaptıran yabancı uyruklu üniversite öğrencisine çete üyelerinden korkunç işkence!

05.05.2023 13:55

Zonguldak'ta, yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi, dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise yakalatınca, çete üyelerinin tahta kaşıkla cinsel istismarına ve işkencesine uğradı. Uyuşturucu çetesinden kurtulan şahıs polise sığındı. 8 çete üyesi yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde Azerbaycan uyruklu öğrenci A.S.K.'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, okul güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlileri gelince kaçan A.S.K., bu sırada silahı yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, A.S.K.'yi arama çalışması başlattı.

Uyuşturucu çetesinden korkunç işkence: Silahı düşürdü diye tahta kaşıkla cinsel istismarda bulundular

SİLAHI DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN BİR EVDE İŞKENCE YAPILDI

A.S.K.'ye kendisinin de dahil olduğu uyuşturucu çetesi tarafından, silahı düşürdüğü için bir evde işkence yapıldı. Tahta kaşıkla cinsel istismara maruz kalan A.S.K.'nin eziyet görüntüleri çete üyeleri tarafından kaydedildi. Görüntüleri kullanan çete yöneticileri, A.S.K.'ye şantaj yapıp ailesinden 500 bin lira fidye istedi ve öğrenciyi darbetti. Çeteden kurtulan A.S.K. polise gidip, yaşadıklarını ve çetenin faaliyetlerini anlattı. A.S.K., çete tarafından tehdit edildiği için önceleri polise gidemediğini ifade etti.

Uyuşturucu çetesinden korkunç işkence: Silahı düşürdü diye tahta kaşıkla cinsel istismarda bulundular

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

A.S.K.'nin çeteyle ilgili itirafları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı iddia edilen çeteye, operasyon düzenledi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda çete yöneticileri olduğu öne sürülen Ayhan K. ve oğlu Samet K. ile beraber toplamda 8 çete üyesi gözaltına alındı.

Uyuşturucu çetesinden korkunç işkence: Silahı düşürdü diye tahta kaşıkla cinsel istismarda bulundular

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyette ifadeleri alınan A.S.K ve 8 çete üyesi, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Şantaj', 'Gasp', 'Tehdit', 'Eziyet', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Oto hırsızlığı' gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi. Yaşadığı işkenceden dolayı A.S.K.'nin yüzünde morluklar bulunduğu ve kolunun alçılı olduğu görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Atın bunları okullardan,ülkemizden, gelmesinler kendi çocuklarımız okusun Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise kaptıran yabancı uyruklu üniversite öğrencisine çete üyelerinden korkunç işkence! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise kaptıran yabancı uyruklu üniversite öğrencisine çete üyelerinden korkunç işkence! - Son Dakika
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