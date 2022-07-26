Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon

26.07.2022 17:16
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesinde 52 gram uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesinde 52 gram uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda R.M.B isimli şüpheli yakalandı. Yapılan arama sonucunda 52 gram farklı nitelikte ve özellikte uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılan R.M.B isimli şüpheli tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon - Son Dakika
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