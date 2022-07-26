Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılan R.M.B isimli şüpheli tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 'nde Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda R.M.B isimli şüpheli yakalandı. Yapılan arama sonucunda 52 gram farklı nitelikte ve özellikte uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon - Son Dakika

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