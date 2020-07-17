Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bazı kişilerin kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemelerde Y.S. (48) ile M.B'nin kenevir yetiştirildiğini belirlemesinin ardından şüphelileri gözaltına aldı.
İki ayrı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 741 kök Hint keneviri, 760 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 tüfeğe ait fişek, 1 tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.