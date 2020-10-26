Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

26.10.2020 17:49
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki U.Ö. (24), T.Ş. (30) ve U.Ş'yi (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 35 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Alaplı ilçesine bağlı Kılçak köyünde alkol alındığı ihbarı üzerine olay yerinde jandarma ekiplerince araştırma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede köyde bulunan ilkokulun bahçesinde uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilen Ş.E.S. (27), O.C. (24) ve E.Y'yi (24) yakaladı.

Yapılan aramalarda sigara jelatinine sarılı halde esrar olduğu değerlendiren madde bulundu.

Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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