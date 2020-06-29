Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A. ve A.A'nın İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Devrek ilçesine geldikleri belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında ve araçlarında 989 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E, K.Ö. ve G.T'nin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Kekeler köyü mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Jandarma, Devrek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 12:24 Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
16:01
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
15:59
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
15:47
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
15:46
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
15:35
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
15:34
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 16:31:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]