Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Araçta yapılan aramada 20 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E, K.Ö. ve G.T'nin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A. ve A.A'nın İstanbul 'dan Zonguldak'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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