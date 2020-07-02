Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bu yılın haziran ayında Merkez, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çeşitli tarihlerde düzenledikleri 31 operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda 3 bin 890 kök kenevir, bin 22 extacy uyuşturucu hap, 636 gram kubar esrar, 7 tabanca, 3 av tüfeği ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.