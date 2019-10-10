Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

2 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde kontrol noktası oluşturan polis asayiş ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü N.S.'nin üzerinde yapılan aramalarda şeffaf poşet içinde 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]