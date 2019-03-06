Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu 11 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta okul önlerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta okul önlerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.



Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler okul önlerinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı.



3 ay boyunca teknik be fiziki takibin ardında sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan Jandarma 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda birisi İstanbul'da olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin irtibat halinde olduğu 35 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürdü.



Operasyonda 279 uyuşturucu hap, 650 gr esrar, 4 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. - ZONGULDAK

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