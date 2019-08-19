Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (2)
1 saat önce
1 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:03 Kaynak: DHA
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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