Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B. ve B.M. savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.