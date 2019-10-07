Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (2)
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (2)

59 dakika önce

1 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B. ve B.M. savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B. ve B.M. savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
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