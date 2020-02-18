Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu(2) - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu(2)
7 saat önce
TUTUKLANDIZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen U.R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:18 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen U.R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. U.R.G., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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