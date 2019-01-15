Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
Zonguldak'ta iki şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
Zonguldak'ta iki şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçlaması iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. H.K. ve Y.T. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorguları sürüyor. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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