Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere baskın düzenledi. Fiziki ve teknik takibin ardından U.A. (23) ve S.Y. (38), uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Üst aramalarında 70 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen U.A. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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